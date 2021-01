Türkiyədə koronavirusun ən təhlükəli növü aşkarlandı

Türkiyədə koronavirusun yeni ştammına 15 yoluxma aşkarlanıb.

Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahrettin Koca bildirib.

Nazir qeyd edib ki, virusun aşkarlandığı şəxslər bu günlərdə Türkiyəyə İngiltərədən gəliblər. Hazırda onların səhhəti nəzarət altındadır. Koronavirusun yeni ştammının aşkarlandığı şəxslərin təmasda olduqları şəxslər də karantinə alınıb.

Britaniyadan Türkiyəyə səfərlər müvəqqəti dayandırılıb.

Koronavirusun yeni ştammı ilk dəfə Britaniyada aşkarlanıb. Daha əvvəl Almaniyada, İsveçrədə, Nigeriyada, Kanadada, İtaliyada və digər ölkələrdə də koronavirusun Britaniyada aşkarlanmış ştammına yoluxma halı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, koronavirusun yeni ştammı 70 faiz daha çox yoluxucudur, buna görə də təhlükəli sayılır.

