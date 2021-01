Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü Mübariz Elyazov vəfat edib.

Bu barədə MTRŞ məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü Elyazov Mübariz Elyaz oğlu COVID-19 infeksiyasından 20 gündən çox müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib.

Həkimlərin bütün səylərinə, aparılan müalicələrə, uzun zaman süni tənəffüs aparatına qoşulmasına baxmayaraq, MTRŞ üzvü dünyasını dəyişib.

