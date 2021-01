Bakı metrosu açılandan sonra gediş haqqı artacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Heç kimə sirr deyil ki, Bakı metrosunda sərnişinlərin daşınma xərcləri mövcud gediş haqqı ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər il bununla bağlı Bakı Metropoliteni tərəfindən açıqlama verilib. Ötən ilin sonunda da Bakı Metropoliteni tərəfindən hökumətə “Hesabat” təqdim edilib.

Bəs Bakı Metropoliteni rəhbərliyi tərəfindən gediş haqlarının artırılması ilə bağlı hökumətə müraciət edilibmi? Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov "baku.ws"-ə açıqlamasında bildirdi ki, hazırda gediş haqqının artımı ilə bağlı məsələ gündəmdə deyil.

“Bakı Metropolitenində sərnişindaşıma qiymətlərinin artımı ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət etməyib”, - deyə Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.