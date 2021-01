Bakının Sabunçu rayonunda itkin düşən 12 yaşlı qız tapılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2008-ci il təvəllüdlü Ləman Şahbazova tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Xatırladaq ki, L.Şahbazova yanvarın 4-də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində nənəsinin evindən çıxaraq itkin düşmüşdü.

