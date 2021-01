Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın ailə üzvləri Rusiya vətəndaşlığı alacaq.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hökumətdə olan mənbə baş nazirin arvadı Anna Akopyan və qızı Mariam Akopyanın yanvarın 14-də Moskvaya gizli səfər edəcəyini bildirib.

Məlumata görə, Paşinyanın həyat yoldaşı və qızı Rusiya vətəndaşlığını almaq proseduruna başlamaq məqsədi ilə bu ölkəyə gedirlər.

Səfərin məxfiliyi ciddi şəkildə qorunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.