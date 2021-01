"Arvadı aparmışam rayona, nə deyirsən?"- Əlikramın gizli yazışması yayıldı / FOTO

Müğənni Əlikram Bayramovun Hövsan qəsəbəsində özünə yeni tikdirdiyi ev "başına"uçub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Zaur Kamal öz verilişdə məlumat verib

Əlikram Bayramov xəbəri yalanlayıb. Amma aparıcı isə bilirib ki, guya Əlikram evi tikiləndə pulu olmadığı üçün armaturun sayını az etdirib. Elə bu səbəbdən də ev uçub.

Bundan başqa aparıcı Əlikram Bayramovun gizli yazışmasını yayıb.

Birbaşa efirdə nümayiş etdirilən sms yazışmasında müğənni kiməsə "Arvad, uşağı rayona yol salmışam, bir azdan verilişdən çıxacam.Nə deyirsən görüşək?" sözlərini yazıb.

Amma buna baxmayaraq smsin ona məxsus olmadığını dikə gətirib.

Aparıcı isə öz növbəsində "Nömrə sənin, profil sənin, səndən başqa kimsı yaza bilməz."

Məsələni ikinci dəfə yalanlayan Əlikrama aparıcı "Hələ yer üzündə sənin kimi ikiüzlü insan görməmişəm " deyib.(Big.az)

