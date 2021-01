"Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçılarının 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzaladığı bəyanata əsasən məcburi köçkünlər əvvəllər yaşadıqları ərazilərə qayıdacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu deyib.

Onun sözlərinə görə, bəyanata əsasən azərbaycanlılar qısa müddətə Xankəndinə geri qaytarılacaq.

Daha ətraflı videomaterialdan tanış ola bilərsiniz:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.