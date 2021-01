“Mediaport” teleqram-kanalı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanla qızlarının Moskva aeroportunda görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onları mühafizə xidmətinin əməkdaşları müşayiət edib. İddiaya görə, Paşinyanın ailə üzvləri Rusiya vətəndaşlığını almaq üçün gizlicə Moskvaya gedib.

News.am saytı isə Paşinyanın ailəsinin Moskvaya mənzil axtarmaq üçün getdiyini yazıb.

