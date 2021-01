Yanvarın 18-dən ölkədə vaksinaya başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bu gün keçirilən brifinqdə bildirib.

“Vaksinlərin gələn həftədən - 18 yanvardan vurulmasına qərar verilib. İlk mərhələdə tibb müəssisələrinin işçiləri buna cəlb ediləcək”.

