Karantin rejimi ilə bağlı hansı qərarlar dəyişdi? - Qısa İZAH

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah xüsusi karantin rejimi ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, karantinin rejiminin yumşaldılmasına başlanılıb.

Qərarları qısa variantda təqdim edirik:

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayonu.

Operativ Qərargahın karantin rejimi ilə bağlı qərarının tam versiyası ilə buradan tanış ola bilərsiniz

