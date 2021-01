Yanvarın 14-də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfəri tarixi olmaqla yanaşı, dosta və düşmənə ciddi mesaj xarakteri daşıyırdı. Elə Prezidentin Cıdır düzündə çay süfrəsi arxasında söylədiyi kim...

Bəs Prezidentin Cıdır düzündə çay məclisi təşkil etməsi nəyə hesablanmışdı?

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.