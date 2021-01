Afrikada koronavirusdan ölənlərin sayı 80 minə çatır.

Metbuat.az "Worldometers"ə istinadən xəbər verir ki, COVID-19-a görə qitə ərazisində ölənlərin ümumi sayı 79 736 nəfər təşkil edib.

Qitədə 3 300 945 ümumi yoluxma sayı müşahidə olunub. Sağalanların sayı isə 2 718 039 nəfər olub. Afrika qitəsində ən çox yoluxma və ölüm statistikası CAR, Mərakeş və Misirdə qeydə alınıb.

