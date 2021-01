Dünyada koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 100 milyonu keçib.

Metbuat.az bildirir ki, ABŞ-ın Con Hopkins Universitetinindən bildiriblər. Məlumata əsasən, 100 032 461 nəfər koronavirusa yoluxdu, onlardan 2 149 385 nəfəri isə ölüb.

Ən çox yoluxma halları Amerika Birləşmiş Ştatları (25 335 606), ardından Hindistan (10 676 838) və Braziliyada (8,871,393) aşkar edilib.

