Bakıda bu yolda yeni işıqor quraşdırıldı

Bakı Nəqliyyat Agentliyi yol hərəkətinin təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması məqsədilə Yeni Ramana yolu ilə Samir Əliyev küçəsinin kəsişməsində işıqfor obyekti və müvafiq yol nişanları quraşdırıb, nişanlanma işləri aparıb.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bununla da növbəli hərəkət təmin edilərək yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riski minimuma endirilib, ətrafda 2 tam orta məktəbin, 1 uşaq baxçasının yerləşməsi nəzərə alınaraq, bütün istiqamətlər üzrə təşkil edilən, nizamlanan eyni səviyyəli piyada keçidləri sayəsində piyadaların rahatlığ, təhlükəsizliyi təmin edilib.

