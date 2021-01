Yanvarın 12-də Şuşa istiqamətində avtomobil qəzasında ağır xəsarət alan Azərbaycan ordusunun hərbçisi-Xudat rayon sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Məmmədov Kamil Şamil oğlu bu gün hospitalda həyatını itirib.

Müdafiə Nazirliyindən faktı APA-ya təsdiq ediblər.

Qeyd edək ki, yanvar ayının 12-də baş verən qəza zamanı daha bir hərbçimiz həlak olmuşdu.

