Milli Məclisin fevralın 1-də keçiriləcək yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 19 məsələ daxil edilib.

İclasda 2021-ci ilin yaz sessiyasının qanunvericilik planı haqqında məsələ, Milli Məclisin İntizam Komissiyasının yenidən təşkil edilməsi haqqında, "Məşğulluq haqqında" "Normativ hüquqi aktlar haqqında", "Yol hərəkəti haqqında", "Notariat haqqında" və.s qanunlara dəyişikliklər layihəsi müzakirə ediləcək.

