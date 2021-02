Məşhur türkiyəli "youtuber" Enes Batur izləyicisinə jest edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media fenomeninə izləyicilərindən birindən "əgər qız istəməyə mənimlə gedib söz lentini kəssən, bizi çox xoşbəxt etmiş olarsan", mesajı gəlib.

Mesajdan təsirlənən Batur, hər iki valideynini itirmiş gəncin qız istəmə mərasiminə qatılıb.

O, "Instagram" hesabında həmin anları əks etdirən fotoları paylaşaraq "həyatımın ən qəribə günü idi", - şərhini yazıb.(Sfera.az)

