“İranı nüvə sazişi üzrə danışıqlar masasına qaytarmaq üçün ABŞ ilk olaraq sanksiyaları ləğv etməyəcək”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Co Bayden deyib.

“Bunun üçün İran əvvəlcə uranın zənginləşdirilməsini dayandırmalıdır”, - deyə Bayden qeyd edib.

