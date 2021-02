Vətən Müharibəsinin Şəhid qəhrəmanlarından geriyə bir xatirə qaldı. Kiminin keçdiyi döyüş yolu, kiminin yarım qalan arzuları, kiminin də özündən sonra dünyaya gələn övladları..Şəhid baş gizir Camal İsmayılovun görə bilmədiyi 3-cü övladı kimi...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.