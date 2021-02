Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hüseyn Əsədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib. H.Əsədovun ürəktutmasından vəfat etdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, o, 1993-1995-ci illərdə Qubadlı RİH-nin başçısı olub. (unikal.org)

