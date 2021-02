Rusiya Azərbaycandan idxal olunan pomidora yenidən qadağa qoydu. Ermənistan xarici işlər naziri Ara Ayvazyan Moskvaya çağırıldı. Xocalı soyqırımının növbəti ildömümü ərəfəsində mühüm bəyanat qəbul olundu.

Metbuat.az günün ən vacib xəbərlərin yer aldığı bloku təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.