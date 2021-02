Bu gün Avro-2022-in seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi İspaniya yığması ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ASK Arena"da keçirilən qarşılaşma yığmamızın biabırçı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb.

İspanlar Azərbaycan millisinin qapısından 13 cavabsız top keçirib. Qonaqların heyətində Ester Rodrigez və Cenifer Hermoso penta-trikə imza atıb.



