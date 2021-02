ABŞ-da yeni növ koronavirusun yaratdığı xəstəlikdən ölənlərin sayı 500 mini keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Con Hopkins Universiteti tərəfindən yayılmış hesabatda deyilir.

Məlumata görə, ABŞ-da ümumilikdə 28 174 133 nəfər bu virusa yoluxub. Ölənlərin sayı 500 071 nəfərdir.

