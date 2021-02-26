KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Avroliqada bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşdi

Avroliqada bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşdi
09:16 26 Fevral 2021
97 İdman
Cavidan Mirzəzadə
A- A+
.

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 15 matç keçirilib. Bu görüşlərdən sonra bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşib. Nəticələrə əsasən, "Ayaks", "Vilyarreal", "Qranada", "Şaxtyor" (Donetsk), "Molde", "Reyncers" , "Arsenal", "Mançester Yunayted", "Milan", "Roma","Yanq Boyz", "Dinamo" (Zaqreb),"Olimpiakos", "Slaviya" və "Dinamo" (Kiyev) klubları növbəti mərhələyə yüksəliblər.

Qeyd edək ki, "Tottenhem" dünən "Volfsberq"ə 4:0 hesabı ilə qalib gələrək ilk 1/8 finalçı olub.

25 fevral

1/16 final mərhələsi, cavab oyunları

21:55. “Ayaks” (Niderland) - “Lill” (Fransa) - 2:1
İlk oyun - 2:1

21:55. “Şaxtyor (Donetsk, Ukrayna) - "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 1:0
İlk oyun - 2:0

21:55. Napoli” (İtaliya) - “Qranada” (İspaniya) - 2:1
İlk oyun - 0:2

21:55. "Hoffenhaym" (Almaniya) - “Molde” (Norveç) - 0:2
İlk oyun - 3:3

21:55. “Vilyarreal” (İspaniya) - "Zalsburq” (Avstriya) - 2:1
İlk oyun - 2:0

21:55. “Reyncers” (Şotlandiya) - "Antverpen” (Beçlika) - 5:2
İlk oyun - 4:3

21:55. “Arsenal” (İngiltərə) - “Benfika” (Portuqaliya) - 3:2
İlk oyun - 1:1

00:00. “Brügge” (Belçika) - "Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 0:1
İlk oyun - 1:1

00:00. PSV (Niderland) - “Olimpiakos (Yunanıstan) - 2:1
İlk oyun - 2:4

00:00. “Bayer” (Almaniya) - “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 0:2
İlk oyun - 3:4

00:00. “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Krasnodar” (Rusiya) - 1:0
İlk oyun - 3:2

00:00. “Roma” (İtaliya) - “Braqa” (Portuqaliya) - 3:1
İlk oyun - 2:0

00:00. “Lester” (İngiltərə) - “Slaviya” (Çexiya) - 0:2
İlk oyun - 0:0

00:00. “Milan” (İtaliya) -Srvena Zvezda” (Serbiya) - 1:1
İlk oyun - 2:2

00:00. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - “Real Sosyedad” (İspaniya) - 0:0
İlk oyun - 4:0

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Qarabağ” Xocalıya görə meydana xüsusi formalarla çıxdı -

“Qarabağ” Xocalıya görə meydana xüsusi formalarla çıxdı - FOTO

25 Fevral 2021 22:22
2032-ci il olimpiadasının məkanı bəlli oldu

2032-ci il olimpiadasının məkanı bəlli oldu

25 Fevral 2021 12:20
17-ci turun hakim təyinatları açıqlandı -

17-ci turun hakim təyinatları açıqlandı - Azərbaycan Premyer Liqası

25 Fevral 2021 06:11
“Real” “Atalanta”ya qarşı -

“Real” “Atalanta”ya qarşı - Çempionlar Liqası

24 Fevral 2021 13:14
F​utzal üzrə Çempionlar Liqasının finalı Belarusdan alındı

F​utzal üzrə Çempionlar Liqasının finalı Belarusdan alındı

24 Fevral 2021 09:32
Çempionlar Liqası: "Bavariya" və "Çelsi"dən qələbə

Çempionlar Liqası: "Bavariya" və "Çelsi"dən qələbə

24 Fevral 2021 09:20
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Prezidentin mətbuat konfransı -

26 Fevral 2021 10:46

Təhsil Şöbəsinin müdiri karantin qaydalarını pozdu

26 Fevral 2021 10:44

"Azərbaycan tarixi barədə dünya əhalisini məlumatlandırmaq hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur" -

26 Fevral 2021 10:42

Bir şəklin tarixçəsi -

26 Fevral 2021 10:40

Bakının əsas prospektlərinin birində

26 Fevral 2021 10:36

Nəvələrimə 4 gün qar yedizdirdim, biri anasının belində dondu –

26 Fevral 2021 10:29

Prezident İlham Əliyev "Ana harayı" abidəsini ziyarət etdi

26 Fevral 2021 10:26

"Vəziyyət pisləşsə, martın 6-dan sərt tədbirlər görəcəyik” -

26 Fevral 2021 10:19

Sürücülərin DİQQƏTİNƏ! -

26 Fevral 2021 10:09

İlham Əliyevdən Xocalı paylaşımı -

26 Fevral 2021 09:57