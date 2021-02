Avroliqada bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşdi

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 15 matç keçirilib. Bu görüşlərdən sonra bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşib. Nəticələrə əsasən, "Ayaks", "Vilyarreal", "Qranada", "Şaxtyor" (Donetsk), "Molde", "Reyncers" , "Arsenal", "Mançester Yunayted", "Milan", "Roma","Yanq Boyz", "Dinamo" (Zaqreb),"Olimpiakos", "Slaviya" və "Dinamo" (Kiyev) klubları növbəti mərhələyə yüksəliblər.

Qeyd edək ki, "Tottenhem" dünən "Volfsberq"ə 4:0 hesabı ilə qalib gələrək ilk 1/8 finalçı olub.

25 fevral

1/16 final mərhələsi, cavab oyunları

21:55. “Ayaks” (Niderland) - “Lill” (Fransa) - 2:1

İlk oyun - 2:1

21:55. “Şaxtyor (Donetsk, Ukrayna) - "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 1:0

İlk oyun - 2:0

21:55. “Napoli” (İtaliya) - “Qranada” (İspaniya) - 2:1

İlk oyun - 0:2

21:55. "Hoffenhaym" (Almaniya) - “Molde” (Norveç) - 0:2

İlk oyun - 3:3

21:55. “Vilyarreal” (İspaniya) - "Zalsburq” (Avstriya) - 2:1

İlk oyun - 2:0

21:55. “Reyncers” (Şotlandiya) - "Antverpen” (Beçlika) - 5:2

İlk oyun - 4:3

21:55. “Arsenal” (İngiltərə) - “Benfika” (Portuqaliya) - 3:2

İlk oyun - 1:1

00:00. “Brügge” (Belçika) - "Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 0:1

İlk oyun - 1:1

00:00. PSV (Niderland) - “Olimpiakos (Yunanıstan) - 2:1

İlk oyun - 2:4

00:00. “Bayer” (Almaniya) - “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 0:2

İlk oyun - 3:4

00:00. “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Krasnodar” (Rusiya) - 1:0

İlk oyun - 3:2

00:00. “Roma” (İtaliya) - “Braqa” (Portuqaliya) - 3:1

İlk oyun - 2:0

00:00. “Lester” (İngiltərə) - “Slaviya” (Çexiya) - 0:2

İlk oyun - 0:0

00:00. “Milan” (İtaliya) - “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 1:1

İlk oyun - 2:2

00:00. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - “Real Sosyedad” (İspaniya) - 0:0

İlk oyun - 4:0

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.