Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın işğalından azad olunan Ağdam rayonunun Güllücə kəndindən videogörüntülər yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir.

