Müğənni Səidə Sultan verilişlərin birinə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının proqram zamanı qısa ətəkli, açıq-saçıq libası diqqətlərdən yayınmayıb.

O, veriliş zamanı paltarına görə rahat hərəkət etməkdə çətinlik çəkib.

Həmin fotoları təqdim edirik. (SİA)

