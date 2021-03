Azərbaycan mətbuatına böyük itki baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vəkil Adəm Məmmədov "Facebook"da paylaşım edib.

"Görkəmli yazıçı-publisist, "Şöhrət" ordenli ustad qələm sahibi, Əməkdar jurnalist, "Xalq qəzeti"nin keçmiş əməkdaşı Əli İldırımoğlu 93 yaşında əbədiyyətə qovuşub", - A.Məmmədov bildirib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.