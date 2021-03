Aktrisa Sonaxanım Əliyeva ailəsinin dağılmasından danışıb.

Metbuat.az moderator.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Günə bir şou" verilişində bildirib ki, ailəsi xəyanətə görə uğursuz olub:

"Həyat yoldaşımla xəyanətə görə boşanmışam. Həmin xanım tanıdığım biri idi. Belə ki, keşmiş ərim məni qardaşımın yoldaşının bacısı ilə aldatdı. Onların münasibətləri sübut olundu".

Mən də boşandım. Ailəm onun üstündə dağıldı. Amma keçmiş həyat yoldaşımla gəlinimizin bacısı evlənmədi".

