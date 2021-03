Azərbaycanda daha bir məktəb koronavirus səsəbindən distant təhsilə keçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sözügedən təhsil olcağı Qax rayonu 2 nömrəli məktəbdir. Məktəbdən məlumatı təstiqləyiblər.

Bildiriblib ki, məktəb bu gündən etibarən fəaliyyətini dayandırıb. Hansı müddət ərzində distant dərslər olacağı barədə hələlik tam məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, ölkədə daha bir məktəb də distant dərsə qayıdıb. Həmin təhsil oacağı Bakı şəhəri Xətai rayonu 27 nömrəli tam orta məktəbdir.

