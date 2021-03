General-leytenant Rövşən Əkbərov həbs edilib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, onun barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Onun hansı səbəbdən saxlanılması ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, R.Əkbərov Bakı və Şəmkir korpuslarının komandiri olub. Sabiq birlik komandiri bir müddət əvvəl müdafiə naziri Zakir Həsənovun əmri ilə ehtiyata buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.