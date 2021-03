Əli Əsədov: 2695 şəhid ailəsinə 44 milyon manatdan çox sığorta ödənişi edilib

Ötən il Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər tam və vaxtında həyata keçirilib. Pensiya məbləği orta hesabla 13 faiz artıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Baş nazir Əli Əsədov parlamentin bu gün keçirilən iclasında Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatının müzakirəsi zamanı deyib.

Baş nazir bildirib ki, şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlətin diqqətində olub və Prezident tərəfindən bu istiqamətdə müvafiq fərman və sərəncamlar imzalanıb.



Baş nazir qeyd edib ki, 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan 2881 nəfərdən 2695-nin ailələrinə 44 milyon manatdan çox sığorta ödənişi edilib və bu proses gündəlik olaraq dövlətin nəzarətindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.