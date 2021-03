Daxili işlər orqanlarında növbəti kadr islahatı aparılıb.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis polkovnik-leytenantı Elxan Zamanov Balakən Rayon Polis Şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini təyin edilib.

