Naxçıvan MR-da toylara icazə verilib.

Metbuat.az bildirir ki, Azərbaycan 24-ə bu barədə Naxçıvan MR-dan məlumat daxil olub.

Məlumata görə şadlıq evlərinə qonaqların sayı 40 nəfəri keçməməklə toy məclislərini təşkil etmək icazəsi verilib.Elə bu gün bir toy məclisinin keçirildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.