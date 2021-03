SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda torpaq şürüşməsi oldu, 40-dan çox ev zədələndi

Qobustanın Cəyirli kəndində torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sürüşmə nəticəsində kənd ərazisində 40-dan çox evin divarlarında irili-xırdalı çatlar əmələ gəlib. Torpaq sürüşməsi zamanı vətəndaşlara məxsus 2 yaşayış ev tam qəzalı vəziyyətə düşdüyündən evlərdə yaşayış üçün təhlükəli vəziyyət yaranıb.

Qeyd edək ki, son vaxtlar Qobustana yağan qar və yağışdan sonra rayonun Cəyirli kəndində yenidən torpaq sürüşməsi aktivləşib. Bir həftə öncə başlayan sürüşmə gün keçdikcə daha da artıb, bəzi evlərə ciddi ziyan dəyib. Hazırda bir neçə evin tavanında, döşəməsində, yardımçı tikililərdə xırda çatlar genişlənərək iri yarğanlar yaranıb.

Kənd sakini Vidadi Axundova məxsus yaşayış evi sürüşmə nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşdüyündən, artiq 2 gündür, ailə üzvləri evi boşaldaraq qohumlarının evində qalmaq məcburiyyətində qalib. Sakinlərim sözlərinə görə, sürüşmə hər gün davam edir, evlərdə yararanan xırda çatların əhatəsi böyərək təhlükəli vəziyyət yaradır.

Sakinlər deyir ki, Cəyirli kəndində ilk torpaq sürüşməsi 2003-ci ildə baş verib. Sürüşmə zamanı bəzi evlər qəzalı vəziyyətə düşdüyü üçün dövlət tərəfindən həmin evlərin sahiblərinə kompensasiya verilib, bəzi ailələr başqa əraziyə köçürülüb. 19 il idir ki, Cəyirli kəndində sürüşmə baş verməsə də, bu il yenidən aktivləşmə başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.