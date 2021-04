Şəhidin üzərindən tapıldı: Son istəyi BU İMİŞ - FOTO

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda 44 gün davam edən müharibədən sonra Azərbaycan ordusu xalqına qələbə sevincini yaşatdı. Amma zaman-zaman igidlərimizi itirdik Vətən savaşında, minlərlə şəhid verdik. Düşmənə boyun əyməyən şəhidlərimizin adları xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vətən müharibəsinin memarlarından olan şəhidlərimizdən birinin sosial şəbəkələrdə bu günlərdə tapılan kiçik bir şəhid məktubu görənləri olduqca kövrəldib. Naməlum şəhid məktubunda belə qeyd edilir: "Nərgiz övladlarımızı qoru və onlara yaxşı bax! Səni çox sevirəm".

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından martın 2-dək dəfn edilənlərin sayı 2881 nəfərdir.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

