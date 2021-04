Bakıda 7 min manatlıq qızıl oğurlandı

Bakıda evdə soyğunçuluq hadisəsi olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, aprelin 2-də Bakı şəhər sakini A.Güvəndikova Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin (RPİ) 43-cü Polis Bölməsinə ərizə ilə müraciət edib, cari il yanvarın 7-də Binəqədi qəsəbəsində yaşadığı evdən 7 000 manat dəyərində qızıl əşyaların F.Fərəcli adlı tanışı tərəfindən soyğunçuluq yolu ilə aparılmasını bildirib.

Binəqədi RPİ 43-cü PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən İmişli rayon sakini F.Fərəcli saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.