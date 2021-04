Yevlaxda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aprel ayının 2-də rayonun Marzılı kənd sakini, Paşayeva Gülnaz Mirhəmzə qızı yaşadığı evin həyətində özünü asaraq intihar edib.

Qeyd edək ki, o, şəhid Əvəz Paşayevin anasıdır.

Faktı Yevlax Rayon Polis Şöbəsindən Unikal.org-a təsdiqləyiblər.

