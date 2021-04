“Ermənistanda kişi yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri erməni bloger Aleksandr Aleksanyan şəxsi teleqram kanalında xalqa videomüraciət zamanı deyib.

Qeyd edək ki, A.Aleksanyanın bu açıqlaması bir erməni qızın küçənin ortasında təhqir edilməsindən sonra olub.Onun bu sözlərini ermənilər özlərinə böyük təhqir hesab ediblər.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

