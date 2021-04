Hesablama Palatası 2020-ci ildə və əvvəlki illərdə başa çatdırılmış nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq 52846,9 min manat dövlət vəsaitini bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında” hesabatda bildirilib.



Qeyd olunub ki, həmin vəsaitin 50808,5 min manatının dövlət büdcəsinə, 497,0 min manatının DSMF-in büdcəsinə və 1541,4 min manatının dövlət müəssisələrinin hesabına bərpa olunub.

