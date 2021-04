Türkiyədən müharibənin gedişatını dəyişən həmlə - Ordu ölümcül zərbələr ilə...

“Türk SİHA-larıLiviya, Suriya müharibəsinin gedişatına və Azərbaycan-Ermənistan arasında baş verən döyüşlərin nəticəsinə ciddi təsir göstərdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın “Bloomberg” qəzetində dərc olunan məqalədə qeyd edilib:

“Türk TB2 pilotsuz uçuş aparatı Türkiyədəki evindən minlərlə kilometr məsafədə - Liviya və Azərbaycandakı müharibənin nəticəsinə təsir etdi. Baykar şirkətinin TB2 pilotsuz təyyarələri Türkiyənin müttəfiqi olan Bakı və Tripoli tərəfindən dağıdıcı effektlə istifadə edildi”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

