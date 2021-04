AZAL-ın İstanbula uçan təyyarəsi texniki səbəblərdən Bakıya qayıdıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aprelin 6-da "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) Bakıdan İstanbula uçan təyyarəsində Gürcüstanın hava məkanında olarkən texniki problem yaranıb. Texniki problem təyyarənin sərnişinləri arasında təşvişə səbəb olub.

Hava gəmisinin kapitanı geri qayıtmaq qərarı verib və Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna geri qayıdıb.

