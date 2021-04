Mərakeş Türkiyəyə 13 ədəd Bayraktar TB” pilotsuz uçuş aparatı sifariş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Africaİntelligence” portalı məlumat yayıb. Məlumata görə, Mərakeş Əlcəzairə qarşı hərbi üstünlüyünü təmin etmək üçün belə addım atmaq qərarına gəlib.

Beləliklə, Ukrayna, Qətər və Azərbaycandan sonra Mərakeş Bayraktar TB-2-lərə sahib 4-cü ölkə olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

