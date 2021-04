Mariuopul mühasirəyə alındı: Rusiya ordusu hər an hücuma keçə bilər

Rusiya donanması Ukraynanın Mariupol şəhərini mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mediada yayılan fotolarda Rusiyaya məxsus çox sayda hərbi gəminin şəhər ətrafında mövqe tutduğu aydın görünür. Bölgədə azı 9 rus gəmisi var. Rusiya Müdafiə Nazirliyinə yaxınlığı ilə bilinən mənbələr Ukrayna donanmasının da Mariupol limanında mühasirədə qaldığını yazır.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ABŞ-ın Avropa üzrə qoşunlarının keçmiş komandanı Ben Hoces Espreso televiziyasına açıqlamasında Rusiyanın Mariupol, Odessa, Berdyansk və digər əraziləri tamamilə ələ keçirmək niyyətində olduğunu bəyan etmişdi. O bildirmişdi ki, Moskvanın Donbas ətrafındakı fəaliyyəti diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

