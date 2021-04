Rusiyanın iki sülhməramlısı Qarabağda yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lenta.ru "Hərbi müşahidəçi" Telegram kanalına istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, sülhməramlılar onları daşıyan nəqliyyat vasitəsinin minaya düşməsi nəticəsində yaralanıblar.

Hadisə hələlik rəsmən təsdiqlənməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.