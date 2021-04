ABŞ-ın hərbi gəmiləri Rusiyanın Suriyadakı Tartus dəniz bazasını mühasirəyə almağa cəhd göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri iddia yayıb. Məlumata görə, ABŞ Rusiyanın Qara dənizdəki həmləsinə Aralıq dənizində bu yolla cavab verməyə hazırlaşır. ABŞ-a məxsus çox sayda hərbi gəminin Tartus bazası ətrafında mövqe tutacağı irəli sürülür.

Bu həm də, rus qüvvələrinin Aralıq dənizində sərbəst hərəkətinə əngəl törədə bilər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.