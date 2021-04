Müğənni Aslan Hüseynova ağır itki üz verib. Onun anası Fatimə xanım dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müğəninin anasının vəsiyyətinə görə onu Gəncədə "İmamzadə ziyarətgah" kompleksində dəfn ediblər.

Aslan Hüseynov, anası vəfat edən zaman ölkədən kənarda imiş. O, anasının vəfat xəbərini eşidəndən sonra Moskva şəhərindən vətənə geri qayıdıb.

Qeyd edək ki, mərhum ürək tutmasından vəfat edib.

