“Balkan yarımadasında sərhədlərin dəyişdirilməsi bölgənin sabitliyinə zərbə vuracaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O xəritə ilə tanış olmadığını bildirib. Alyans rəhbərinin sözlərinə görə, tanış olmadığı qeyri-rəsmi sənədlər barədə fikir irəli sürmək doğru deyil.

Qeyd edək ki, Sloveniyanın sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı xəritə hazırladığı irəli sürülür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.