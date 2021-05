"ATƏT-in Minsk Qrupu fərqli mövqe ortaya qoymalıdır"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov deyib.

O bildiirb ki, Azərbaycan Fransanın ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrliyindən uzaqlaşdırılması məsələsini irəli sürə bilər:

"Çünki Fransa həmsədr dövlət kimi özünü doğrultmur və qeyri-bərabər mövqeyi ilə vasitəçi kimi qala bilməz. Hesab edirəm ki, Fransa hər hansı başqa Avropa ölkəsi ilə, məsələn Almaniya ilə əvəzlənə bilər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.