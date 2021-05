Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli və oğlu Kərim COVİD-19 virusuna yoluxub.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, o, hazırda Moskvada xəstəxanaların birində müalicə olunur.

Məlumata görə, müğənninin vəziyyəti ağırdır.

