Nigeriyanın Abia əyalətində silahlı şəxslər çox sayda tələbəni qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, silahlılar tələbələrin olduğu avtobusun qarşısını kəsərək, onları naməlum istiqamətdə aparıb. 2 tələbə isə xilas olub. Girov götürülən şəxslərin sayı məlum deyil. Onların azad edilməsi üçün polis əməliyyat keçirir.

